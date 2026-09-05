DEM Partili Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti.
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DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Akkuş'un Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Akkuş'un cenazesinin yarın öğle namazına müteakkiben kaldırılacağı ve kentte taziye evinin açılacağı belirtildi. DEM Parti'den baş sağlığı mesajı geldi.
Ağrı Belediye Eş Başkanımız Mehmet Akkuş’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) September 5, 2026
Kendisine rahmet; ailesine sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/YvQyHFcK5p
Kaynak: Haber Merkezi
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