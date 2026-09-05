DEM Partili Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş hayatını kaybetti.

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DEM Partili Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
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DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkanı Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiği bildirildi. Bir süredir kanser tedavisi gören Akkuş'un Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Akkuş'un cenazesinin yarın öğle namazına müteakkiben kaldırılacağı ve kentte taziye evinin açılacağı belirtildi. DEM Parti'den baş sağlığı mesajı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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