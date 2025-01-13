DEM Partili Belediye Başkanı Cengiz Dündar Tahliye Edildi

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi, 30 Kasım 2024 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatlarının tutukluluk haline itiraz etmesi üzerine Sincan Cezaevi'nde bulunan Dündar'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dündar'ın tahliye edildiği duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4’ü mevcut delil, 1’i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığını" duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi