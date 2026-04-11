DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Süreci İçin 'Çerçeve Yasa' Çağrısı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Parti Meclisi toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında hem Türkiye'deki çözüm arayışlarına hem de bölgedeki savaş iklimine değinen Hatimoğulları, kalıcı barış için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

'ÇERÇEVE YASA' ÇAĞRISI

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, sürecin hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini belirterek "çerçeve yasa" talebini yineledi.

Hatimoğulları, "Bu yasaya ekmek ve su kadar ihtiyacımız var. Bu yasayı herhangi bir şarta bağlamaya kalkmak akıl tutulmasıdır. Barış hakkı pazarlık konusu edilemez" dedi. Sürecin başarısı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

'TAKTİK DEĞİL, STRATEJİK BARIŞ ŞART'

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölge üzerindeki ağır etkilerine dikkat çeken Hatimoğulları, devam eden ateşkes görüşmelerini şu sözlerle eleştirdi:

"Ateşkes geçici değil kalıcı olmalı. Savaş değil, kalıcı bir barış tesis edilmeli. Orta Doğu’nun ihtiyacı taktiksel bir barış değil, stratejik bir barıştır. İran yönetimi kendi halkıyla barışmalı. Savaştan çıkarılacak en büyük ders, demokratik bir İran’ın kurulmasıdır."

Kaynak: AA