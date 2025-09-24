DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yalnızca dinlemekle yetinmemesi gerektiğini belirterek, "Ezberleri bozmak ve tabuları yıkmak gerekiyorsa, Öcalan’ın görüş ve önerilerine de alan açılmalı" dedi.

Son Güncelleme:
DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hem iç siyaset hem de dış politika gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Doğan, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik çağrısını yinelerken, "Ezberleri bozmak ve tabuları yıkmak gerekiyorsa, Öcalan’ın görüş ve önerilerine de alan açılmalı" ifadelerini kullandı.

"HIZLI İLERLEMEK GEREKİYOR"

DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı - Resim : 1

Ayşegül Doğan, barış ve demokratik toplum sürecinin toplumsal bir talep olduğuna dikkat çekerek, Meclis’teki komisyonun yalnızca dinleme değil, somut adımlar üretme görevi olduğunu söyledi. Doğan, "Zaman kaybettirmek yerine, daha hızlı ilerlemek için Öcalan’ın görüşlerinin komisyona aktarılması gerekiyor" dedi.

"CHP'NİN KURULTAYIN MÜDAHALE, DEMOKRASİYE MÜDAHALEDİR"

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ne yönelik yargı hamlesini de değerlendiren Doğan, kararı "anayasal ihlal" olarak niteledi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bu konuda tek yetkili merci olduğunu hatırlatarak, "Birinci parti olan CHP’nin kurultayına yargı yoluyla müdahale, demokrasiye açık bir müdahaledir" sözleriyle tepki gösterdi.

DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı - Resim : 2
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"KÖKLÜ SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye’de eşitlik ilkesine dayalı, ayrımcılığın yapılmadığı köklü bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Doğan, sürecin yalnızca iktidarın insafına bırakılmaması gerektiğini belirtti. "Çözüm silahta değil, demokratik siyasettedir" diyen Doğan, kalıcı bir barış için cesur adımlar atılması gerektiğini söyledi.

GAZZE VE ORTADOĞU VURGUSU

Dış politikada ise Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapan Doğan, yaşananların Birleşmiş Milletler tarafından da soykırım olarak tanımlandığını hatırlattı. Ortadoğu’da tekçi anlayışların çözüm getirmeyeceğini savunan Doğan, halkların eşit ve özgür bir biçimde bir arada yaşayabileceği demokratik bir modelin zorunlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
