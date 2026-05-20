DEM Parti'den Meclis'e 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı

Siyasetin ana gündem maddesi olan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) yeni açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında sürecin geleceğine, atılması gereken yasal adımlara ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

'GÖZLER MECLİS'TE VE İKTİDARDA'

Barışın ve demokratik toplum sürecinin ilerletilmesinin ortak hedef olması gerektiğini belirten Koçyiğit, parlamentonun zaman kaybetmeden devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Sürecin ikinci aşamasına geçilmesi için yasal çerçevenin şart olduğunu ifade eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Siyaset kurumunun ve parlamentonun bu sürecin başarıya ulaştırılması için aktif olarak devrede olduğunu bütün toplum görmek istiyor. Gözler Meclis'te, gözler iktidarda, gözler atılacak yasal ve pratik adımlarda. Meclis komisyon raporu, gereken yol haritasını hem yasama hem de yürütme için net şekilde ortaya koymuştur."

'BAHÇELİ'NİN ÖNERDİĞİ SOMUT ADIMLAR ÖNEMLİ'

Sürecin tüm Türkiye'ye 'ilaç' gibi geleceğini savunan Koçyiğit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçle ilgili dile getirdiği bazı somut adımların atılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Yasama organının korkak davranmaması gerektiğini dile getiren DEM Parti Grup Başkanvekili, "Yasal adımlar konusunda cesur olmak gerekiyor. Meseleye bugünün koşullarından değil, gelecek açısından bakmalı ve 86 milyona bu barışın getireceği kazanımlara odaklanmalıyız" dedi.

Kaynak: AA