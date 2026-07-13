DEM Parti'den 'Kök Yasa' Çıkışı: 'Bu Hafta Açıklanmazsa Süreç Heba Olur'

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen yeni sürece, merakla beklenen yasal düzenlemelere ve İmralı'daki görüşmelere dair çok konuşulacak mesajlar verdi. Hazırlanacak mevzuatı ilk kez hukuki bir adım atılacağı için "kök yasa" olarak tanımladıklarını belirten Hatimoğulları, iktidarın henüz kendilerine somut bir metin ulaştırmadığını vurguladı.

'PİŞMANLIK DAYATMASINI KABUL ETMEYİZ'

AK Parti kanadından gelen "mutabakat sağlandı" iddialarını yalanlayan Hatimoğulları, yasanın temmuz ayında Meclis'e geleceğinin söylendiğini hatırlatarak zamanın daraldığına dikkat çekti. Sürecin selameti için kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen Hatimoğulları, "İnsanların kategorize edilmesine ve etkin pişmanlık gibi yaklaşımların dayatılmasına baştan karşıyız. Sayın Öcalan da İmralı’da bu yaklaşımın kabul edilmeyeceğini çok net ifade etti" dedi.

'SÜREÇ HEBA OLUR'

Hatimoğulları, sadece birkaç yüz örgüt yöneticisini kapsayacak dar bir düzenlemenin tüm süreci heba edeceğini savundu:

"Bazı imalar var. Örneğin, silahlı eğitim almış ancak herhangi bir eyleme katılmamış kişilerden oluşan, birkaç yüz kişilik bir gruptan söz ediliyor. Eğer yasa bu şekilde çıkarsa kapsayıcılığı oldukça düşük olur. Böyle bir yasa çıkması halinde biz de kendi tutumumuzu çok açık ve net biçimde ortaya koyarız. Bugüne kadar somut adımlar atılmışken, tartışmanın insanları kategorilere ayırmaya indirgenmesi bu süreci heba eder. Kök yasa mümkün olan en geniş kapsamda hazırlanmalıdır. Bunu ‘200 yönetici’, ‘500 alt kadro’, ‘bin kişi başka bir kategori’ şeklinde ayırmaya kalkarsanız işin içinden çıkamazsınız."

'PKK TÜRKİYE'DE SİLAHLI MÜCADELEYİ BİTİRECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

Silahsızlanma sürecinin teknik detaylarının devlet ve örgüt mekanizmaları arasında yürüdüğünü belirten Hatimoğulları, stratejik boyuta dair şu bilgiyi paylaştı:

"PKK, kendisini feshettikten sonra Türkiye’de herhangi bir silahlı mücadele yürütmeyeceğini ifade etti. Bunun taktiksel değil, stratejik bir yaklaşım olduğunu söylüyorlar."

DEM Parti'nin de geçiş süreci için hukuki hazırlıkları olduğunu ifade eden Hatimoğulları, silah bırakan kişilerin güvenliği için belirli merkezlerde kalmasını sağlayacak geçiş mekanizmalarının tartışılabileceğini kaydetti.

ÖCALAN'DAN GAZETECİLERE DAVET

İmralı'da yürütülen diyaloglara da değinen Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sadece heyetlerle sınırlı kalmak istemediğini söyledi. Hatimoğulları, "Sayın Öcalan yalnızca İmralı Heyeti ile değil; Türkiye’deki basın ve yayın kuruluşlarıyla, gazetecilerle, hukukçularla ve siyasetçilerle de görüşmek istediğini ifade ediyor" dedi.

Süreçte MHP'nin kendi tabanını ikna etmek için ciddi emek verdiğini ancak AK Parti'nin toplumu hazırlayacak adımları atmadığını savunan Hatimoğulları, en zor dönemin atlatılıp atlatılmadığından emin olmak için temmuz ayında Meclis'e gelmesi beklenen yasayı görmek istediklerini belirtti.

Kaynak: Nefes Gazetesi