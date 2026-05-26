DEM Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Bayramlaşma Yok
DEM Parti, 'mutlak butlan' kararıyla CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak.
DEM Parti mutlak kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı beşe yükseldi.
DEM'İN BAYRAM PROGRAMI BELLİ OLDU
DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:
09:25-09:40 MHP
10:15-10:30 Gelecek Partisi
11:00-11:15 DYP
12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi
12:30-12:45 AK Parti
13:30-13:45 Saadet Partisi
14:00-14:15 Anavatan Partisi
15:30-15:45 DEVA Partisi
ÖZEL'E TBMM'DE İLK ZİYARET DEM'DEN
DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.
BEŞ PARTİ KILIÇDAROĞLU İLE BAYRAMLAŞMAYACAK
İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı beşe yükselmiş oldu.
Kaynak: Halk TV