DEM Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Bayramlaşma Yok

DEM Parti mutlak kararıyla CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı. Böylece Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak parti sayısı beşe yükseldi.

DEM'İN BAYRAM PROGRAMI BELLİ OLDU

DEM Parti bayramlaşma programını şöyle açıkladı:

09:25-09:40 MHP

10:15-10:30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 DYP

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12:30-12:45 AK Parti

13:30-13:45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

15:30-15:45 DEVA Partisi

ÖZEL'E TBMM'DE İLK ZİYARET DEM'DEN

DEM Parti, butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel'e desteğini açıklamıştı. Özgür Özel'e TBMM'deki makam odasındaki ilk ziyareti de DEM Parti yapmıştı.

BEŞ PARTİ KILIÇDAROĞLU İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de bu kararı almıştı. Böylece, Kemal Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı alan parti sayısı beşe yükselmiş oldu.

Kaynak: Halk TV