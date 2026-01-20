DEM Parti'den Flaş 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Bizleri Derinden Üzmüştür'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan bayrak indirme olayıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, bayrağa yönelik saygısızlığı kabul etmediklerini söyledi.

'TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ'

Doğan, partilerinin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayarak, "Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz" dedi. Açıklamada, söz konusu eylemin haklı bir protesto yürüyüşünü provoke etmeye yönelik olduğu ifade edildi. DEM Parti Sözcüsü, bu tür davranışların kesinlikle tasvip edilmediğini belirterek, provokatif girişimlerin toplumsal gerilimi artırdığına dikkat çekti.

