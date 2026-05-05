DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına Destek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan konuşmasında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü" statüsü öneren MHP lideri Bahçeli'nin sözlerine destek verdi.

'İMZAMIZI ATIYORUZ'

Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ STATÜ TALEBİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın 'statü meselesinin' çözülmesi gerektiğini söyledi.

İsim önerisinde de bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kimse şehitlerimizin aziz hatırlarını istismar etmemelidir. PKK'nın silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bu mekanizmanın adının barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Elbette başka altenatifler de önerilebilir. Temennimiz, PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır."

Kaynak: Haber Merkezi