MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin sözlerine ne diyeceği merak edilen DEM Parti kanadından ilk yorum geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya Giderim' Açıklamasına İlk Yorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki sözleri gündemi sarstı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili konuşmasında şunları söyledi:

"Günlerdir süregelen 'İmralı’ya gidilsin mi, gidilmesin mi?' tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürmenin hiçbir manası olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacaktır? İlerleme nasıl kaydedilecektir?

"İMRALI'YA GİDERİM"

Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı; kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."

DEM PARTİ'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin dikkat çeken sözlerinin ardından DEM Parti'den ilk yorum geldi. Partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Son derece önemli ve takdire şayandır. 'Komisyon gitmiyorsa ben giderim' demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir." dedi.

"Bahçeli'nin ‘Üç maymunu oynamaktan vazgeçelim’ çağrısı son derece isabetlidir." diyen Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli'nin süreci zamana yayan ve erteleyen tutumlara karşı, süreci korumak ve enfekte olmasını engellemek için yaptığı bu çıkışın gereği bir an önce yapılmalıdır. Meclis Komisyonu’nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir. İmralı’ya gitmeyi bir siyasi uyuşmazlık odağı haline getirmemek, tabuya çevirmemek doğru bir tutum olacaktır. 100 yıllık bir meselenin tanımı ve çözümü konusunda biraz ciddi olmak gerekiyor. Herkes bilsin ki kararsız olanların ve ayak direyenlerin kaybedeceği, kararlı olanların kazanacağı bir sonu hep birlikte göreceğiz"
