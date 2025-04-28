DEM Parti'den Ahmet Türk’ün Sağlık Durumuna İlişkin Açıklama

31 Mart 2024 seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı. İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 27 Şubat’ta yapılan görüşmede yer alan Ahmet Türk, Öcalan’ın örgüte yönelik 'kendini feshetme' ve 'silah bırakma' çağrısının Kürtçe metnini okumuştu.

Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, 21 Nisan'da bir kez daha İmralı’da Öcalan ile görüşmüş, heyette Ahmet Türk yer almamıştı. Ahmet Türk'ün, Öcalan ile yapılan son görüşmeye, akciğer kanseri tedavisi gördüğü için katılamadığı öğrenilmişti. 3 ay önce kanser teşhisi konulan Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi.

'KEMOTERAPİ SÜRECİNİ ATLATTI'

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla atlattığı, radyo terapiye başladığı bildirildi. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi