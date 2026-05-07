DEM Parti’de İsim ve Logo Değişecek mi? Ayşegül Doğan Açıkladı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kamuoyunda merakla beklenen isim ve logo değişikliği iddialarına açıklık getirdi. Partinin köklü bir yenilenme sürecine girdiğini belirten Doğan, nihai kararın yerelden merkeze uzanan konferanslar zinciri sonrasında verileceğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) isim ve logo değişikliği iddialarına son noktayı koydu. Parti Genel Merkezi’nde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sözcü Ayşegül Doğan, partinin isminden tüzüğüne kadar geniş kapsamlı bir tartışma sürecinin başladığını doğruladı.

'YENİLENMEDEN BAHSEDİYORUZ ANCAK...'

Doğan, isim ve logo değişikliğiyle ilgili henüz alınmış somut bir karar bulunmadığını vurgularken, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları 'manipülatif' olarak nitelendirdi. Doğan, "Bir yenilenmeden bahsediyoruz ancak bu soruların yanıtı konferanslarda yapılacak tartışmalara bağlı. Tartışmadan ne ismimiz ne de logomuz hakkında bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

