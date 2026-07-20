DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve MHP Temaslarından Sonra Abdullah Öcalan'la Görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. DEM Parti, 5 saat süren görüşmeye ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve MHP Temaslarından Sonra Abdullah Öcalan'la Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik eşiklerinden biri olarak değerlendirilen çerçeve yasa görüşmeleri TBMM'de yasama yılının kapanmasına kısa bir süre kala hız kazandı.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti AK Parti ve MHP taraflarıyla yaptığı bir dizi görüşmenin ardından bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde Pervin Buldan, Mithat Sanvar ve Özgür Faik Erol yer aldı.

GÖRÜŞME 5 SAAT SÜRDÜ

DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetin yaklaşık 5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği ve görüşmenin ardından İmralı Adası'ndan ayrıldığını bildirildi. Parti, görüşmeye ilişkin kapsamlı açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurdu.

SON GÖRÜŞME 24 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü lideri Öcalan’la son olarak 24 Mayıs’ta görüşmüştü. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada sürecin ilerleyebilmesi için demokratik siyaset ve hukuki düzenlemelerin önemine dikkat çekilmişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyasi Partilere 'Çerçeve Yasa' TuruTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyasi Partilere 'Çerçeve Yasa' TuruGüncel
Çerçeve Yasa Trafiği Hızlandı: DEM Parti Heyeti ile MHP Lideri Bahçeli Arasında Sürpriz ZirveÇerçeve Yasa Trafiği Hızlandı: DEM Parti Heyeti ile MHP Lideri Bahçeli Arasında Sürpriz ZirveGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Oğuzhan Uğur Hakkında Bilirkişi Raporu Hazırlandı Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Oğuzhan Uğur Hakkında Bilirkişi Raporu Hazırlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi: İşte Kuruluş Tarihi ve Milletvekili Sayısı Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Fatma Kaplan Hürriyet Hakkında Şok İfadeler ve Kamera Görüntüleri: 'Gece Vakti 3 Kilo Altın Verdim' Fatma Kaplan Hürriyet Hakkında Şok İfadeler ve Kamera Görüntüleri
Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi: İşte Kuruluş Tarihi ve Milletvekili Sayısı Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur Hakkında Şok Karar Oğuzhan Uğur Hakkında Şok Karar
İzmit Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Gözaltına Alındı İzmit Belediyesi'ne Operasyon
CHP’de Sonbahar Alarmı: 'Mutlak Butlan' Dosyası Adli Tatile Takıldı CHP’de Sonbahar Alarmı: 'Mutlak Butlan' Dosyası Adli Tatile Takıldı