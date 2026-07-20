DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve MHP Temaslarından Sonra Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere İmralı'ya Gitti

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına gitti.

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DEM Parti İmralı Heyeti, AK Parti ve MHP Temaslarından Sonra Abdullah Öcalan ile Görüşmek Üzere İmralı'ya Gitti
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'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik eşiklerinden biri olarak değerlendirilen çerçeve yasa görüşmeleri TBMM'de yasama yılının kapanmasına kısa bir süre kala hız kazandı.

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞECEK

DEM Parti'nin İmralı Heyeti AK Parti ve MHP taraflarıyla yaptığı bir dizi görüşmenin ardından bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde Pervin Buldan, Mithat Sanvar ve Özgür Faik Erol yer alıyor.

SON GÖRÜŞME 24 MAYIS'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü lideri Öcalan’la son olarak 24 Mayıs’ta görüşmüştü. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşmenin ardından yapılan açıklamada sürecin ilerleyebilmesi için demokratik siyaset ve hukuki düzenlemelerin önemine dikkat çekilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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