DEM Parti İlçe Başkanlığı'nı Kurşunlayan 2 Kişi Yakalandı

DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

DEM Parti İlçe Başkanlığı'nı Kurşunlayan 2 Kişi Yakalandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 28 Eylül'de DEM Parti Sultangazi İlçe Başkanlığının kurşunlandığı ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, olayın şüphesinin M.K. olduğu belirlendi.

Ekipler, şüphelinin sahte plakalı araçla olayı gerçekleştirdiğini, T.Ç. ve İ.G. ile irtibatlı olduğunu da tespit etti. Şüphelilerden T.Ç. gözaltına alınırken, İ.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, şüpheli M.K'nin "kasten yaralama", "parada sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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