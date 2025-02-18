DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş Gözaltına Alındı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda DEM Parti İl Başkanı Alya Akkuş, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ iddiasıyla evinde gözaltına alındı.

HAVA YOLUYLA İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Akkuş’un evinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. İl Başkanı Alya Akkuş, işlemlerin devamı için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere hava yoluyla İstanbul’a sevk edildi.

Kaynak: DHA