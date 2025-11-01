DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor! Tarih Netleşti

DEM Parti İmralı Heyeti’nin 3 Kasım’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı Adası’nda ziyaret edeceği açıklandı.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin 3 Kasım’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceği açıklandı. Heyette, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol yer alacağı bildirildi. Ziyaretin, yürütülen barış süreci kapsamında yapılacağı belirtilirken, görüşmede sürecin mevcut durumu ve bundan sonraki adımların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN GELDİ

İmralı Heyeti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmişti. 30 Ekim’de gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: ANKA

DEM Parti
