DEM Parti Heyeti İmralı'da Öcalan'la Görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda görüştü.

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DEM Parti Heyeti İmralı'da Öcalan'la Görüştü
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DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetin görüşmenin ardından İmralı'dan döndüğü aktarıldı. Görüşmeyle ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle: "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Sayın Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan dönmüştür. Görüşmeye dair açıklama daha sonra yapılacaktır."

HEYET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmişti. Beştepe'deki görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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