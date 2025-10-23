DEM Parti Heyeti Demirtaş’la Görüştü! 'Barış Sürecine Her Türlü Katkıya Hazırım'

DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne Cezaevi’nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la bir araya geldi. Görüşmede Demirtaş, barış sürecine tam destek verdiğini ve “her türlü katkıya hazır” olduğunu belirtti.

DEM Parti Heyeti Demirtaş’la Görüştü! 'Barış Sürecine Her Türlü Katkıya Hazırım'
DEM Parti’nin İmralı Heyeti, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş’ın “barış sürecinin başarıya ulaşması için her türlü katkıya hazır olduğunu” belirttiği ifade edildi.

HEYET, DÖRT İSİMLE GÖRÜŞTÜ

Pervin Buldan ve Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş, Kandıra Cezaevi’nde ise eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve HDP eski milletvekili Semra Güzel ile görüştü.

“BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN DESTEK TAM”

Görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada, heyetin “barış süreci” üzerine bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmelerde esas olarak barış sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Sevgili Figen Yüksekdağ da barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda umudunu koruduğunu, bu yolda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti. Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir. Son derece verimli geçen görüşmelerde arkadaşlarımız, yüreği özgürlük, barış ve demokrasi için atan herkese en içten selam ve sevgilerini iletti."

