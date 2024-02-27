DEM Parti bir seçim bölgesinde adayını geri çekti: CHP'yi destekleme kararı aldı
DEM Parti, İzmit'te aday gösterdiği ismi geri çekti. Bu karara göre DEM Parti bu ilçede CHP'yi destekleyecek.
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde partilerin adayları belli olurken, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Artı Gerçek’in aktardığı bilgiye göre DEM Parti, İzmit’te Gencer Demirkaya'nın adaylığını geri çekti.
Alınan bilgiye göre DEM Parti’nin CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceği belirtildi.
Fatma Kaplan Hürriyet, aday listelerin YSK’ye teslim edilmesinin son günü adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Daha sonradan Fatma Kaplan Hürriyet, parti yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde yeniden aday olmuştu.
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