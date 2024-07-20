DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkan Yusuf Özperçin Gözaltına Alındı

DEM Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Özperçin, PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhine açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Özperçin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Özperçin hakkında, dün yapılan basın açıklamasında PKK propagandası yaptığı ve devlet aleyhinde konuştuğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Özperçin gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.