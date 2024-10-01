Dehşetin Adresi Adana! Yemeğini Yiyip Çayını İçti Sonra Çekiçle…

Olay, 29 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Barış Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay, evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim’in yanına gitti. Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti. Bir süre sonra banyoya giden Akay, “Harun teyze, musluğun bozulmuş” diyerek Eşim’i yanına çağırdı. Akay, burada Harun Eşim’i çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı. Halil İbrahim Akay, Eşim’in parmağındaki alyansı gasbedip, cep telefonunu da aldıktan sonra evden çıkıp, kapıyı kadının üzerine kilitledi.

KOMŞULARI SON ANDA YETİŞTİ

Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi. Eşim’in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay’ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay’ı, çağırılan polis ekibine teslim etti. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

BAYILTANA KADAR...

Olayı anlatan Metin Eşim, “Annemle birlikte yemek yiyip, çay içmişler. Sonrasında musluğun bozuk olduğunu söyleyip, yanına çağırmış. Tam banyoya girerken üzerine çullanmış. Yaşlı kadın, başa çıkamamış. Annemi bayıltana kadar dövmüş. Evden alabildiğini almış, ne aldığını da bilmiyoruz. Kapıyı üzerine kilitleyip, anahtarı da yanına alarak çıkmış. Komşular birleşip, kapının önünde ellerinden geleni yapmışlar. Annemi yoğun bakımdan çıkardık, şimdi odasında yatıyor” diye konuştu.

‘EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ’

Nilüfer Avluk ise çok üzgün olduklarını belirterek, “Annemin yüzüğünü döve döve almış. Baygınken, komşuları sesini duymuş. Yaşlı bir kadın, böyle bir olayı nasıl kaldırabilir? Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz” dedi.

TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Halil İbrahim Akay, Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA