Değişim İsteyen Avukatlardan İbrahim Özden Kaboğlu'na Çağrı

Değişim İsteyen Avukatlar, internet sitelerinden yapılan yazılı açıklamada, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu'nu sorumluk almaya ve İstanbul Barosu'nda Başkan aday olması için çağrıda bulundu.

Değişim İsteyen Avukatların yazılı açıklaması şu şekilde:

Anayasa’nın askıya alındığı, temel insan hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu, halkın yoksullaştırıldığı ve açlığa mahkum edildiği; doğanın, hayvanların; tarihsel ve kültürel varlıkların yok edilmek istendiği zamanlardayız. Savunmanın yargısal faaliyetlerden dışlanması mesleğimizi neredeyse yapılamaz hale getirmiştir.

Avukatlar olarak her an yoksullukla ve güvencesiz çalışmayla boğuşmaktayız. CMK gereği zorunlu müdafilik ya da adli yardım gibi hizmetler biz avukatlar için angaryaya dönüştürüldü. Maalesef yoksulluk birçok meslektaşımızı intihara dahi sürüklemekte. İstanbul Barosunda süregelen yönetim anlayışı duyarsız, etkisiz, avukata ve avukatlık mesleğine yabancı halde karşımızda durmaktadır.

Biz değişim isteyen avukatlar hem ülkemizde hem de baromuzda bir değişimin kaçınılmaz olduğunu; etkin, demokratik, katılımcı, mesleki ve ekonomik sorunlara duyarlı ve mücadeleci bir baro inşa edebileceğimiz inancıyla yönetimin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.

Ekim 2024 tarihinde yapılacak İstanbul Barosu Genel Kuruluna giderken, baromuzda ve ülkemizde değişim isteyen avukatlar olarak güçlü ve etkin bir İstanbul Barosu için Hak Savunucusu, Anayasa Hukukçusu, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı (1997-2001), TBB İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanlığı(2001-2005) yapan, Av. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’nu sorumluluk almaya davet ediyor ve İstanbul Barosu Başkan Adaylığını destekliyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem