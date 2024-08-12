Defineciler Suçüstü Yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Defineciler Suçüstü Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Safranbolu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişiye suçüstü operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları tespit edilen, jeneratör, beton kırıcı makinesi ile buna ait delici ve kırıcı uç, benzin ve yağ gibi çeşitli malzemelerde ele geçildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından 7 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
İki İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor İki İlde Ormanlar Yine Alevlere Teslim!
Kahvaltı Masasında Korkunç Olay! Babası, Annesi ve Kardeşini Bıçakladı Babası, Annesi ve Kardeşini Bıçakladı
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Lezzetten Tavanın Dibini Sıyırıyor 30 Yıldır Kahvaltı Salonu İşleten Adem Usta Açıkladı: Menemeni Böyle Yapan Tavanın Dibini Sıyırıyor
Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı! Ünlü İş İnsanının Oğluna Öldüresiye Darp!
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem! Ekim Ayından İtibaren... İkinci Elde Yeni Dönem Başlıyor