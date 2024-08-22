Define Arıyordu, Suç Aletleriyle Yakalandı

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define amaçlı kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.Kaçak kazı yapan bir şahıs yakalandı.

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Define Arıyordu, Suç Aletleriyle Yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri define amaçlı kaçak kazı yapan kişilere yönelik çalışmada Malaklar Mahallesi’nde bir şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Define Arıyordu, Suç Aletleriyle Yakalandı - Resim : 1

Operasyonda şüpheli yakalanırken, 4 kazma, 4 litre mazot, 2’şer murç, levye, hilti ile birer adet dedektör, balyoz, çekiç, tahra ve kürek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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