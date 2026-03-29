Define Arayışı Kabusla Sonuçlandı! Dere Yatağında...

Sakarya’da define aramak için yaylaya çıkan 76 yaşındaki Necdet Gül’den iki gün boyunca haber alınamadı. Arama çalışmalarının sonunda Gül’ün cansız bedeni dere yatağı yakınlarında bulundu.

Sakarya'da Geyve’ye bağlı Dereköy Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Necdet Gül, iki gün önce sabah saatlerinde define aramak ve arazi keşfi yapmak amacıyla Dereköy Yaylası’na gitti. Bir yakını tarafından yaylaya bırakılan Gül’ün, cuma namazı vaktinde mahalleye döneceğini söylediği öğrenildi.

Ancak saatler geçmesine rağmen kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Aynı gün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, İHH ekipleri, mahalleli ve avcılar katıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dron destekli sürdürülen aramalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı. Çalışmalar bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, Necdet Gül’ün cansız bedenini dere yatağı yakınlarında buldu. Gül’ün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

