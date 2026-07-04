Define Arayışı Faciayla Bitti: Bir Ölü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde define ararken kazılan tünel çöktü. Çöken toprağın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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Define Arayışı Faciayla Bitti: Bir Ölü
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Eskişehir'in İnönü ilçesinde 7 kişi gece yarısından sonra bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı. Bir süre sonra Hakan Çilingir, beline ip bağlayarak evin altında kazdıkları 12 metrelik tünele girdi. 42 yaşındaki Çilingir, bu sırada çöken toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla Hakan Çilingir’in cansız bedenine ulaşıldı. Çilingir’in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Define Arayışı Faciayla Bitti: Bir Ölü - Resim : 1

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Çilingir’in birlikte define aradığı belirtilen 6 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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