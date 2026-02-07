Dedikodu İddiası Kanlı Bitti... Atölyeye Silahlı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, eski çalıştığı tekstil atölyesinde dört eski mesai arkadaşını tabancayla yaraladı. Şüpheli, olayın ardından çıktığı damda özel harekat ekiplerince yakalandı. Olay, Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi’nde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Ü.A. (26), kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını öne sürdüğü iş arkadaşlarına rastgele ateş açtı.

POLİSE DİRENDİ

Saldırıda Adile Çam, Enver Gündüz, Adem Şahin ve Murat Coşkun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Saldırının ardından atölyenin damına çıkan şüpheli, polise direnince özel harekat ekipleri devreye girdi. Üzerinde iki tabanca ele geçirilen Ü.A., Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

