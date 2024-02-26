Davet krizi gölgesinde açılış: İmamoğlu katılacak mı?

Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın açılışı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılıyor.

AKP ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan davet krizinin gölgesinde yapılan açılışa, İmamoğlu’nun katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. İmamoğlu açılışa katılmadı.

Açılışta konuşan AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, "Dün Ayasofya Camisi’nin açılış törenine resmi davetiye ile davet edilmelerine karşın telefonla davet edilmemeleri üzerinden mazeret ve polemik üretenler şimdi de İstanbul’da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden yeni. bir kriz üretmeye girişmektedirler” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Sirkeci-Kazlıçeşme hattı 11 yıl aranın ardından yeniden hizmete açılırken, açılışını AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

Marmaray’ın hizmete açılmasının ardından 2013 yılında seferleri durdurulan hattın açılışı, ‘davet krizi’nin gölgesinde yapılılıyor.

İmamoğlu, kendisine gelen davete ilişkin açıklamasında "İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin İBB Başkan adayı Kurum ise İmamoğlu’nun bu açıklamasına "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış” diye yanıt vermişti.

İMAMOĞLU FATİH BELEDİYE BAŞKANINI İŞARET ETTİ

İmamoğlu ise aldığı davete ilişkin bir açıklama daha yaparak, ''Davet kimden geliyor? Açılışın olduğu ilçenin belediye başkanından yani Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan’dan geliyor. Buradan ona teşekkür ediyorum daveti için. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Peki davet nereye geliyor? İBB Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme geliyor. 22 Şubat Perşembe günü öğleden sonra saat 15.26’da mail gelmiş. Konu ne hepsi aşağıda yazıyor” demişti.

Fatih Belediye Başkanı Turan bir açıklama daha yaparak, “Bakanlığımız zaten açıklama yaptı ve davet gitmediğini söyledi. Biz de İstanbul’da Fatih’te bir açılış yapılıyor” dedi.

İMAMOĞLU KATILACAK MI?

AKP ve İmamoğlu cephesinde yaşanan davet krizinin ardından, İmamoğlu’nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışına katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem