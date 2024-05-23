Davalık olan İzmir Otogarı hakkında yeni gelişme: Firma ve belediye arasında buzlar eridi

OTOGARDA TADİLAT HAREKETLİLİĞİ

Davalık olan bu sürecin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Öncelik hakkı bulunan söz konusu firma, İzmir Otogarında bakım çalışması başlatırken, otogarda şu sıralarda hummalı bir çalışma var. Ana bina komple boyanırken, otogar içerisinde de boya ve tadilat işlemlerinin yapıldığı gözlemlendi.