Davada mağdur sıfatıyla yer alan İl Emniyet Müdürü hakkında mahkemeye zorla getirme kararı

F.C.C. isimli yurttaşa Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada mağdur sıfatıyla yer alan ve duruşmaya katılmayan emniyet müdürü hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

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Davada mağdur sıfatıyla yer alan İl Emniyet Müdürü hakkında mahkemeye zorla getirme kararı

F.C.C. isimli yurttaşa Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş davada mağdur sıfatıyla yer alırken F.C.C. isimli yurttaşın ise “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği öne sürüldü.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, davanın görüldüğü Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş için Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesine “talimat” gönderdi. Ancak Okumuş, 19 Ocak’ta çağrıldığı duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Okumuş için “Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmadığı için zorla getirme emri düzenlenmesine” karar verdi. Duruşma ise 24 Mayıs tarihine ertelendi.

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