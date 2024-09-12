Datça’da Bir Hayırsever Tarafından Yaptırılan Okul Açıldı

Hayırsever işadamı Haluk Laçin tarafından Kızlan Mahallesi’nde yaptırılan 6 sınıflı Laçin İlkokulu’nun açılışı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın katıldığı tören ile gerçekleştirildi. Vali Akbıyık hayırsever iş insanına eğitime verdiği destekten dolayı plaket takdim etti. Okulun açılış kurdelesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılış töreninde okul yapımı esnasında kesilen bir ağacın yerine okul bahçesine üç ağaç dikildi.



Törende konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, “Hem açılışımızı yapacağımız okulun, hem de 2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim toplumlarımızın en büyük gücü ve yarınlarımızın teminatıdır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Laçin İlkokulumuz hayırseverler tarafından ilimize kazandırılan 162’inci, Datça ilçemize kazandırılan 8’inci okulumuzdur. Hayırseverlerimizin destekleri yanı sıra devletimizin eliyle ilimize son iki yılda 16 okul 202 derslik kazandırılmıştır” diye konuştu.

Kaynak: İHA