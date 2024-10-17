Datça’da Ağaçlık Alanda Yangına Büyümeden Müdahale Edildi

Yangın, Datça ilçesi Kızlan Karaağaçlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. 1 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangında ilk tespitlere göre 6 bin metrekarelik alan zarar gördü.

Kaynak: AA