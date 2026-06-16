Datça Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesinin yaklaşık 189 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Datça Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesinin 189,71 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.32’de meydana gelen sarsıntının, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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