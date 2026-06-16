Datça Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesinin yaklaşık 189 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesinin 189,71 kilometre açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19.32’de meydana gelen sarsıntının, yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [189.71 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-06-16
Saat:19:32:49 TSİ
Enlem:35.14 N
Boylam:26.57167 E
Derinlik:7.2 km
Detay:https://t.co/OijmWww8AY@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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