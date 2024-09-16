Danıştay Kararına Rağmen... Cerrahpaşa'da Adrese Teslim Kadro İlanı

ALTAN SANCAR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne akademik personel alımına dair ilan 26 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İlan ile birlikte çeşitli bölümlere farklı eğitim düzeylerinde çok sayıda akademisyenin alınacağı duyuruldu. İlanlar arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Kardiyoloji bölümlerine yapılacak alımlar için ise özel şartlar belirlendi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne alınacak doçent için aranan standart şartlara Çocuk Yoğun Bakımı yandal uzmanı olup Otoinflamatuar Hastalıklar, Terapötik Plazma Değişimi, Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu ve Hemoperfüzyon alanlarında bilimsel çalışmaları olmak şartları eklendi.

Bu şartlara uygun profiller araştırıldığında ise daha önce aynı üniversiteye doktora yapmak üzere başvuran, ancak giremeyen bir akademisyenin işaret edildiği ortaya çıktı. İşaret edilen doktorun ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları bölümünden F.V olduğu görülüyor. Söz konusu doktorun, ilanda duyurulan şartlara uygun olarak araştırma ve çalışmaları bulunuyor.

Benzer biçimde Kardiyoloji bölümüne yapılacak doçent alımı için de genel şartlara ek olarak kardiyak elektrofizyoloji, aritmi tedavisi ve katater ablasyonu alanında bilimsel çalışmaları olmak şartları eklendi. Tıp Tarihi ve Etik için yapılacak doçentlik alımı için ise Osmanlı Tıp Tarihi konusunda çalışma yapmış olmak şartı eklendi.

DANIŞTAY ‘ONAYA TABİ’ DEMİŞTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2019/1907 sayılı kararında özel koşulların ilanlara eklenmesine dair yapılan başvuru sonucunda başvuru sahibinin haklı bulunduğu görülüyor. Ayrıca 2021 yılından bu yana benzer biçimde başvurular ile ilk derece mahkemelerde çok sayıda başvurunun kabul edildiğini, alımların iptal edildiği görülüyor.

Söz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararda özetle; "..doçentliğe atamaya ilişkin asgari koşulların ilgili mevzuatta belirlendiği, üniversitelere bu koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulu'nun onayını almak şartıyla münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinler arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu durumda, dava konusu ilanda yer alan "Ortopedik Travmatoloji Alanında Deneyimli ve İleri Eğitim almış olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması" ek koşulunun Yükseköğretim Kurulu'nun onayı alınmadan, doğrudan Rektör tarafından belirlendiği görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir" ifadelerine yer veriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem