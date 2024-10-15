Dana Eti Diye At ve Eşek Eti Yedirmişler! Bu Lokantadan Kavurma Yiyen Yandı

Köfteci Yusuf'ta çıkan 'domuz eti' skandalı gündemdeki yerini korurken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı son listede at ve eşek eti yediren lokantalar da ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dana Eti Diye At ve Eşek Eti Yedirmişler! Bu Lokantadan Kavurma Yiyen Yandı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan işletmelerin yer aldığı güncel listesini yayımladı. Bu listede, son yıllarda 280 şubesiyle hızla büyüyen Köfteci Yusuf da dikkat çekti. Bazı ürünlerinde domuz eti tespit edilen işletmenin iki şubesi, listeye dahil edilirken, domuz eti skandalı Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan domuz eti sonrası bir lokantada da at ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı.

İşte at ve eşek eti yetiren işletmelerin listesi...

Kaynak: Haber Merkezi

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