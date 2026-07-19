Damda Yatan Çocuğa Yorgun Mermi İsabet Etti

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Olay, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi.

UYURKEN YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Damda uyuyan Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNURKEN, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, yorgun merminin ateşlendiği silahı ve şüpheliyi belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA