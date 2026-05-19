Daltonlar, Mahkeme Başkanını Tehdit Etmişti: Şüphelilere İstenen Ceza Belli Oldu

Daltonlar suç örgütü adına mahkeme başkanına gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 7 şüpheli hakkında farklı suçlardan 9 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Son Güncelleme:
Daltonlar, Mahkeme Başkanını Tehdit Etmişti: Şüphelilere İstenen Ceza Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daltonlar suç örgütü adına gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşini hedef alan olayda 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler için farklı suçlardan 9 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Daltonlar, Mahkeme Başkanını Tehdit Etmişti: Şüphelilere İstenen Ceza Belli Oldu - Resim : 1

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yargı mensuplarına yönelik tehdit içerikli mesajların yabancı hatlar üzerinden gönderildiği ve örgüt ismi kullanılarak baskı ve korku oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında mesajların Bayrampaşa’da bir iş yerinden gönderildiği tespit edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş'ün cep telefonunda yapılan incelemelerde 'Daltonlar' suç örgütünün lojistik ağı tespit edildi. Şüphelinin, yurt dışına firar eden ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Daltonlar' suç örgütünün yöneticilerinden 'Poyraz Yoldaş' kod adlı Erkan Efe ile mesajlaştığı belirlendi. Yazışmalarda şüphelinin, Erkan Efe'ye 'Bir emrin, isteğin var mı' diyerek talimat aldığı tespit edildi.

'BENİ TEHDİT ETTİLER' SAVUNMASI

Şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş emniyetteki ifadesinde, "Beni 'Can Dalton reisin selamı var' diyerek dükkanımı kurşunlatmakla tehdit ettiler. Annemin yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarını atarak 2 milyon lira ceza kestiler, korktuğum için hatları açtım" dedi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Mesajları gönderen kişilerden birinin Daltonlar örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen ve Gürcistan’da firari bulunan Mustafa Aktürk olduğu yer aldı. İddianamede, şüpheliler Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk'ün 2 müştekiye karşı "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 6'şar yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Eren Kemal Büyükgümüş ile Erkan Efe hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak' ve 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından 9'ar yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Daltonlar suç örgütü
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Canlı Canlı Çöp Konteynerine Atılan Kaplumbağa Son Anda Kurtarıldı Kaplumbağayı Canlı Canlı Çöpe Attılar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e 'Sumud' Tepkisi: 'Soykırımı Başka Metotlarla Devam Ettiriyorlar' AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e 'Sumud' Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Baraj Taşma Noktasına Geldi, Tokat'ta Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor Baraj Taşma Noktasına Geldi, Büyük Tahliye Başladı! Evler ve İş Yerleri Apar Topar Boşaltılıyor
Siyasette 'Transfer' Hareketliliği: 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek' 'Ersin Beyaz ve 2 Milletvekili AK Parti'ye Geçecek'
Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Mersin'de 6 Kişiyi Katleden Saldırgan Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu Sağlık Bakanlığı'ndan Devrim Gibi Düzenleme: Sağlık Raporlarında e-Devlet ve e-Rapor Zorunluluğu
Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'yı Yakan MASAK Takibini Anlattı