Daltonlar, Mahkeme Başkanını Tehdit Etmişti: Şüphelilere İstenen Ceza Belli Oldu

Daltonlar suç örgütü adına gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve kardeşini hedef alan olayda 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler için farklı suçlardan 9 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yargı mensuplarına yönelik tehdit içerikli mesajların yabancı hatlar üzerinden gönderildiği ve örgüt ismi kullanılarak baskı ve korku oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında mesajların Bayrampaşa’da bir iş yerinden gönderildiği tespit edildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Eren Kemal Büyükgümüş'ün cep telefonunda yapılan incelemelerde 'Daltonlar' suç örgütünün lojistik ağı tespit edildi. Şüphelinin, yurt dışına firar eden ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Daltonlar' suç örgütünün yöneticilerinden 'Poyraz Yoldaş' kod adlı Erkan Efe ile mesajlaştığı belirlendi. Yazışmalarda şüphelinin, Erkan Efe'ye 'Bir emrin, isteğin var mı' diyerek talimat aldığı tespit edildi.

'BENİ TEHDİT ETTİLER' SAVUNMASI

Şüpheli Eren Kemal Büyükgümüş emniyetteki ifadesinde, "Beni 'Can Dalton reisin selamı var' diyerek dükkanımı kurşunlatmakla tehdit ettiler. Annemin yolda yürürken çekilmiş fotoğraflarını atarak 2 milyon lira ceza kestiler, korktuğum için hatları açtım" dedi.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Mesajları gönderen kişilerden birinin Daltonlar örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen ve Gürcistan’da firari bulunan Mustafa Aktürk olduğu yer aldı. İddianamede, şüpheliler Batın Can Gökdemir, Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ve Mustafa Aktürk'ün 2 müştekiye karşı "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçundan 6'şar yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Eren Kemal Büyükgümüş ile Erkan Efe hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak' ve 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından 9'ar yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA