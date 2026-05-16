'Daltonlar' Çetesinde 10 Tutuklama

Muğla merkezli 5 ilde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik 5 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlar neticesinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin karakoldaki ifade ve sorgu işlemleri sona erdi.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Seydikemer Adliyesi’ne sevk edilen örgüt üyeleri, savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, elde edilen deliller ve suçlamaların niteliğini göz önünde bulundurarak şüphelilerden 10'unun "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak" gibi suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Operasyon kapsamında hakim karşısına çıkan diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan çete üyeleri, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Mayıs'ta "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

