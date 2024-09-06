Dalından Tek Tek Elle Toplanıp Yurt Dışına Gönderiliyor: Kilosu 200 Liradan Satılıyor
Kahramanmaraş'ta 25 bin dekarlık alanda üretilen ve bu yıl 30 bin ton rekolte beklenen baklavalık fıstıkta hasat dönemi başladı. Toplanan fıstıkların bir kısmı yurt dışına, bir kısmı ise Gaziantep'e gönderiliyor.
Kahramanmaraş'ta Kültür Meyveciliği Projesi çerçevesinde çiftçiye satılan 2B arazilerinde yetiştirilen fıstıkta hasat başladı. Pazarcık ilçesi Ganidağ, Ketiler, Yukarı ve Aşağı Mülk mevkiindeki köylerin geçim kaynağı olan fıstık rekoltesinde bu yıl geçen yıla oranla artış yaşandı. İşçiler, ağaçların altlarına branda açıp, dallardan elleriyle tek tek fıstıkları topluyor. Daha sonra fıstıklar çuvallara konularak traktörlere yüklenip, ayrıştırılmak üzere tesislere götürülüyor.