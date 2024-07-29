Dalaman Uçağında Korku Dolu Anlar: Hamile Kadın Düşük Yaptı!

Sabiha Gökçen-Dalaman seferini yapan uçakta korku dolu anlar yaşandı. AJET'e ait uçakta pilot ve kule görevlileri, düşük yapan hamile kadın için zamanla yarıştı.

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Dalaman Uçağında Korku Dolu Anlar: Hamile Kadın Düşük Yaptı!

AJET'e ait İstanbul Sabiha Gökçen-Dalaman seferini gerçekleştiren VF-3126 sefer sayılı uçağın kalkışına kısa bir süre kala hamile bir yolcu aniden rahatsızlandı.

DÜŞÜK YAPTIĞI ANLAŞILDI

Uçakta yapılan kontrollerde yolcunun düşük yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine pilot, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Düşük yapan yolcu nedeniyle acilen park pozisyonuna sağlık ekibi ve ambulans gönderildi. Pilot ve kabin ekipleri yolcunun hemen hastaneye kaldırılması için zamanla yarıştı. Düşük yapan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.

O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. İşte o konuşmalar...

Pilot: Efendim 301 nolu park pozisyonundayız, hamile bir yolcumuz düşük yaptığını belirtmiş arkadaşlarımıza,

Kule: 301 numaradasınız mutabık mıyız?

Pilot: Mutabıkız bir ambulans talep edeceğiz.

Kule: Anlaşıldı iletiyoruz hemen

Pilot: Teşekkürler

Kule: Koltuk numarasını öğrenebilir miyiz? Ön kapıya mı arka kapıya mı yakın

Pilot: Efendim yolcumuz arka kapı tarafında bekliyor şu an

Kule: Arka kapı anlaşıldı

Kaynak: DHA

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