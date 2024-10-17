Dalaman Orman Yangını Rüzgar Sebebiyle Büyüdü

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, mahalledeki bazı ev ve damların alevlere teslim olduğu öğrenildi.

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Dalaman Orman Yangını Rüzgar Sebebiyle Büyüdü

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın şiddeti ile büyürken bazı ev daların alevlerden etkilendiği öğrenildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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