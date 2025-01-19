Dakikalarca Darp Etti Gerçeği Öğrenince 'Pardon' Deyip Kaçtı, Akılalmaz Olay

Edirne’de Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak’ta 10 Ocak’ta saat 20.00 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte aracını park eden Hamiyet Pehlivan Bingül, neye uğradığını şaşırdı.

Hamiyet Pehlivan Bingül, araçtan indiği sırada Y.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Hamiyet Pehlivan Bingül’ün başını otomobil kapısına sıkıştıran Y.K., marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Feci şekilde darp edilen Hamiyet Pehlivan Bingül, hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın Y.K. ise gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

“BENİ ALDATIYORDU, EŞİM ZANNETTİM PARDON”

Hamiyet Pehlivan Bingül, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Omzumu tutup beni kendine doğru çevirince kadın olduğunu fark ettim. Ben motokuryenin çarpmış olduğunu düşünüyordum. Olayın şokuyla hiç anlayamadım. Daha yüzümü çevirdiğim gibi, eşimde araba çarptığını düşünerek fırlayınca kadın; 'Pardon eşim beni aldatıyordu, ben eşim zannettim pardon' deyip ağzımdan burnumdan kan geldiğini görünce hemen kaçmaya başladı.

“YÜZÜMÜ GÖRMEDEN DARP ETTİ”

Y.K. isimli kadından şikayetçi olduğunu belirten Bingül, “Daha benim yüzümü görmeden, kim olduğumu görmeden, eşimin kim olduğunun farkına varmadan hemen beni darp etmeye başladı” diyerek tepki gösterdi.

“HABERLERE GÜLERDİK, HİÇ AKLIMA GELMEZDİ”

Yaşadığı darp olayına 10 yaşındaki çocuğunun da şahit olduğunu belirten Bingül, 'Omuzum çarptı, yan baktı' kavgalarını gördüğümüzde, haberlere gülerdik. Bir gün böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi” diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA