Dağlardan Özenle Toplanıyor! Astım, Bronşit ve Öksürüğe Birebir Şifa Oluyor
Bolu'nun 2.400 rakımlı Köroğlu Dağları'ndan özenle toplanan çam kozalakları, soğuk kış aylarında şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Çam kozalaklarından elde edilen şuruplar, özellikle astım, bronşit ve geçmeyen öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına karşı doğal bir destek sunuyor.
Kaynak: İHA
Bolu'da yaşayan 68 yaşındaki Firdevs Kabakcıoğlu, bahar aylarında taze çam kozalaklarını topluyor ve geleneksel yöntemlerle kara kazanlarda şurup haline getiriyor. Kabakcıoğlu’nun hazırladığı kozalak şurupları, grip ve nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıklarında da etkili bir çözüm sunuyor.
PAZARDA ŞİFA DAĞITIYOR
Kabakcıoğlu, doğal yöntemlerle ürettiği kozalak şurubunu Bolu pazarında kavanozu 150-200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor. Şurubun içeriği, talebe göre bal veya pekmezle tatlandırılarak hazırlanıyor.
"HAPIN KESEMEDİĞİ ÖKSÜRÜĞÜ ŞURUP KESİYOR"
35 yıldır pazarcılık yapan Firdevs Kabakcıoğlu, kozalak şurubunun etkilerini şöyle anlattı:
"Öksürük, astım, bronşit ve ciğer rahatsızlıklarında çok etkili. Biz kendimiz deneyerek bu şurubu geliştirdik. Kozalakları topladıktan sonra, meşe odunuyla kazanda kaynatıyoruz. Kaynayan suyu süzüp bir gece dinlendiriyoruz. Şeker hastaları için sade olarak hazırlıyoruz, diğerleri için ise bal veya pekmezle tatlandırıyoruz. Öksürüğe anında çözüm sağlıyor."