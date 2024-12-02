Dağlardan Özenle Toplanıyor! Astım, Bronşit ve Öksürüğe Birebir Şifa Oluyor

"HAPIN KESEMEDİĞİ ÖKSÜRÜĞÜ ŞURUP KESİYOR"

35 yıldır pazarcılık yapan Firdevs Kabakcıoğlu, kozalak şurubunun etkilerini şöyle anlattı:

"Öksürük, astım, bronşit ve ciğer rahatsızlıklarında çok etkili. Biz kendimiz deneyerek bu şurubu geliştirdik. Kozalakları topladıktan sonra, meşe odunuyla kazanda kaynatıyoruz. Kaynayan suyu süzüp bir gece dinlendiriyoruz. Şeker hastaları için sade olarak hazırlıyoruz, diğerleri için ise bal veya pekmezle tatlandırıyoruz. Öksürüğe anında çözüm sağlıyor."