Dağda Kendiliğinden Yetişiyor Duyan Hasat Etmek İçin Akın Ediyor! Kilosu 200 Liraya Satılıyor
Van'da kış mevsiminin habercisi olarak bilinen ve halk arasında "yumuşan" adıyla da tanınan yabani meyve alıç, hasat dönemine girdi. Dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişen bu meyve, pazarlarda 200 TL'den alıcı buluyor. Kış aylarında sıkça tüketilen alıcın faydaları ise oldukça fazla.
Kaynak: İHA
Sarı, kırmızı ve turuncu renklerde fındık büyüklüğünde olan alıç, ekşi tadıyla biliniyor. Bölge halkı bu meyveyi taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor. Alıcın tezgahlarda yerini alması ise soğuk havaların başlangıcının bir işareti olarak kabul ediliyor.
Alıç satıcılarından Rıfat Dirli, yumuşan meyvesinin sonbahar aylarında toplandığını belirterek şunları söyledi:
“Bu meyve dağlarda doğal olarak yetişiyor. Şu an kilosu 200 lira, ancak Van meyvesi piyasaya çıktığında fiyatın düşmesini bekliyoruz.”
SAĞLIĞA FAYDALARI
Alıç, besin değeri yüksek bir meyve olup, kalp sağlığını destekleyen etkileriyle biliniyor. Antioksidanlar ve flavonoidler içeren alıç, damarları genişleterek kan akışını artırıyor ve kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini iyileştiriyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Alıç, stres ve anksiyeteyi azaltma özelliğiyle ruh sağlığını desteklerken, ciltte yaşlanma belirtilerini hafifletiyor ve cilde canlılık kazandırıyor. Alıç, ayrıca akne ve sivilce gibi cilt sorunlarına karşı da etkili.
ALIÇ SİRKESİ TARİFİ
Alıcın farklı kullanım alanlarından biri de sirke yapımıdır. Alıç sirkesi, sindirim sağlığını desteklemek ve yemeklere lezzet katmak için tercih ediliyor. Sirkenin yapımı oldukça basit: Alıçları yıkayıp kavanoza koyun, su ve isteğe bağlı şeker ekleyin, elma sirkesi veya sirke anası ile karıştırarak fermente edin. 2-4 hafta sonunda hazır hale gelen alıç sirkesi, salatalar ve içeceklerde kullanılabilir.