Dağda Kendiliğinden Yetişiyor Duyan Hasat Etmek İçin Akın Ediyor! Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Sarı, kırmızı ve turuncu renklerde fındık büyüklüğünde olan alıç, ekşi tadıyla biliniyor. Bölge halkı bu meyveyi taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor. Alıcın tezgahlarda yerini alması ise soğuk havaların başlangıcının bir işareti olarak kabul ediliyor.