D100 Karayolu'nda Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu, Motosiklet Sürücüsünü Ezdi

Düzce D100 Karayolu'nda motosiklet, hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
D100 Karayolu'nda Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu, Motosiklet Sürücüsünü Ezdi

Düzce D100 Karayolu Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazasımeydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya istikametinden gelen Adem K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ne dönerken aynı istikamete giden Hasan Kalaaji (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet, kamyonun ön tekerine çarpması sonucu altına girdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Kalaaji olay yerinde hayatını kaybederken, Cemil K. (29) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce Trafik kazası
Son Güncelleme:
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu Ucuza Tatil Yapmak İsteyenlerin Yöneldiği İlçe! Bodrum'dan Daha Kalabalık Oldu
Sürücü Kontrolü Kaybetti, Otomobil Yoldan Çıktı: Yaralılar Var Sürücü Kontrolü Kaybetti, Otomobil Yoldan Çıktı: Yaralılar Var
Sonunda Bu Da Oldu! Fiyatlar Uçunca Telefon Satın Almak Hayal Oldu, Kiralık Dönemi Başladı Satın Almak Hayal, Kiralık Dönemi Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Tüm Zamanların Rekoru! Doların Ateşi Düşmüyor Tüm Zamanların Rekoru!
‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi: İşte AKP Kulislerindeki Son Bilgiler ‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi