D100 Karayolu'nda Feci Kaza! Hafriyat Kamyonu, Motosiklet Sürücüsünü Ezdi

Düzce D100 Karayolu Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazasımeydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya istikametinden gelen Adem K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ne dönerken aynı istikamete giden Hasan Kalaaji (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosiklet, kamyonun ön tekerine çarpması sonucu altına girdi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Kalaaji olay yerinde hayatını kaybederken, Cemil K. (29) yaralandı. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası yapılan incelemenin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak, yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA