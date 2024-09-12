Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bekirpaşa Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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