Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikameti Bekirpaşa Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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