Çuvalların İçinde Tesadüfen Buldu, Sevinçten Oynama Başladı

Gaziantep'te kış öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlanan kömürler, büyük bir kargaşanın yaşanmasına neden oldu. Kömür paketlerinin içerisinden çıkan altına benzeyen sarı maddeler, öğrenenlerin sevinçten dans etmesine neden olurken, gerçek sonradan ortaya çıktı.

Çuvalların İçinde Tesadüfen Buldu, Sevinçten Oynama Başladı - Resim: 1

Kış öncesinde Gaziantep'te satışına başlanan kömürler, bölge halkında büyük bir paniğe sebep oldu.

Kömür paketlerini kontrol etmek amacıyla çuvalları açan köylüler, kömürlerin arasında altına benzeyen sarı yapılı maddeleri görerek şaşkınlığa uğradı. Kısa sürede bu maddenin altın olduğuna yönelik söylenti, çevredekilere ulaşınca aynı kömürleri alan köy halkı sevinçten oynamaya başladı.

ÇUVALLARI AÇAN KUYUMCULARA KOŞTU

Gaziantep'teki esnafların, kömürlerden çıkan maddenin altın olduğunu iddia etmeleri üzerine tartışmayı sonlandırmak için çuvallar altın işleme atölyelerine götürüldü. Kuyumcu ustası Metin Yasin Avcı, çuvallardan çıkan maddeleri incelediklerini belirterek, halkı yanıltan bu söylentinin neden kaynaklandığına ve sarı maddelerin oluşma nedenine açıklık getirdi.

Çuvallardan altın çıktığına yönelik iddiaları internetten öğrendiklerini belirten kuyumcu Metin Yasin Avcı, Gaziantep'teki esnaflar, kömürlerin içinde altın olduğu söylentileri nedeniyle bize incelememizi istedi. Biz de kömürü ateşte test ettik ve bu maddenin altın olmadığını anladık” ifadelerini kullandı.

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