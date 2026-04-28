'Çürük' Raporu Satan Şebeke Çökertildi: 'Parayı Ver, Askerlikten Muaf Ol'

Şanlıurfa merkezli operasyonla, askerlikten muafiyet için sahte sağlık raporu düzenlediği belirtilen bir ağ ortaya çıkarıldı. 5 ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, askerlik çağına gelmiş sağlıklı kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu temin ettikleri iddia edilen suç ağı çökertildi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik harekete geçildi. Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

10 KİŞİYE KELEPÇE

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekiplerin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

