Cüneyt Özdemir'in En Acı Günü! Hayatını Kaybeden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir 88 yaşında hayatını kaybetti. Üç aydır tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hamiyet Özdemir, Çorum Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son Güncelleme:
Cüneyt Özdemir'in En Acı Günü! Hayatını Kaybeden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Hamiyet Özdemir, bugün Çorum’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yaklaşık üç aydır devam eden tedavisinin ardından yaşamını yitiren Hamiyet Özdemir için öğle namazının ardından Çorum Akşemseddin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından merhume, Hıdırlık Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cüneyt Özdemir'in En Acı Günü! Hayatını Kaybeden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Törene; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, aile yakınları, dostları ve basın camiasından meslektaşları ile birlikte Cüneyt Özdemir ve babası Ahmet Özdemir de katıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Müşterisiyle Alay Etmişti... Bedri Usta'ya Resen Soruşturma BaşlatıldıMüşterisiyle Alay Etmişti... Bedri Usta'ya Resen Soruşturma BaşlatıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cüneyt Özdemir
Son Güncelleme:
Müşterisiyle Alay Etmişti... Bedri Usta'ya Resen Soruşturma Başlatıldı Müşterisiyle Alay Etmişti... Bedri Usta'ya Resen Soruşturma Başlatıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu
8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet' 8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'
Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu
Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı, Oğlu ve Gelini Hakkında Şok İddia
Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi