Cüneyt Özdemir'in En Acı Günü! Hayatını Kaybeden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Hamiyet Özdemir, bugün Çorum’da düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yaklaşık üç aydır devam eden tedavisinin ardından yaşamını yitiren Hamiyet Özdemir için öğle namazının ardından Çorum Akşemseddin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından merhume, Hıdırlık Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, aile yakınları, dostları ve basın camiasından meslektaşları ile birlikte Cüneyt Özdemir ve babası Ahmet Özdemir de katıldı. Cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: DHA